На "Ленфильме" практически закончились съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова

Также заключен договор и с фондом Александра Сокурова, в производстве - две картины: "Узлы" и "Занять свое место".

В среду, 26 августа, стало известно о том, что на съемки фильма "Побег из ада" Тимура Бекмамбетова практически завершены. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Картина посвящена подвигу летчика Михаила Девятаева, который сбежал из концлагеря и помог уничтожить секретные объекты фашистов. Главная роль досталась актеру Павлу Прилучному. Показ "Побега из ада" приурочат к реальной дате побега Девятаева – 8 февраля.

Также на студии заканчивают съемки картины Игоря Угольникова "Учености плоды". По словам врио генерального директора "Ленфильма" Инессы Юрченко, уже идет монтаж, пишется звук.

Кроме того, режиссер Алексей Герман продолжает работу над фильмом "Воздух". Это кинолента рассказывает об отряде женщин-истребителей на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Юрченко отметила, что помимо прочего "Ленфильм" заключил договор и с фондом Александра Сокурова, в производстве - две картины: "Узлы" и "Занять свое место".

Ранее мы сообщали о том, что самым популярным хобби петербуржцев оказались путешествия.

Фото:ВК/ Ленфильм