Самым популярным хобби петербуржцев оказались путешествия

В пятерку лидеров вошли также спорт, чтение, футбол и рисование.

Самым популярным хобби среди петербуржцев оказались путешествия: почти 42% горожан, упоминающих свои увлечения на сайтах вакансий, любят паковать чемоданы в аэропорт и раскладывать палатки на природе. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.

На втором месте в рейтинге увлечений оказался спорт, в пятерку лидеров вошли чтение, футбол, рисование, а также катание на сноуборде и лыжах. Реже встречаются игра в теннис и на гитаре, любовь к театру и компьютерные игры. Самыми редкими увлечениями стали бокс, эзотерика, караоке и астрология, последними хобби чаще могли похвастаться женщины.

Чаще всего об увлечениях рассказывали представители сфер продаж, интернета и IT, а также административный персонал. Охотно делятся своими хобби начинающие специалисты и студенты, PR-менеджеры, маркетологи, работники производства. Отмечается, что подавляющее большинство рассказчиков об увлечениях – это мужчины.

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