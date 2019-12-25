"Finniar" отменил рейсы в Петербург в сентябре

Ранее на сайте можно было забронировать билеты в Петербург на сентябрь.

Авиакомпания "Finnair" отменила сентябрьские рейсы в Петербург из Финляндии. Об этом свидетельствует информация на сайте компании. Piter.TV попробовал забронировать билет на большинство дат сентября, однако доступных рейсов на выбранные дату найти не удалось.

Отметим, что Finnair планировал возобновить авиасообщение с Петербургом еще в августе. На данный момент въезд для россиян в Финляндию пока запрещен. После ухудшения эпидемиологической обстановки в зарубежных странах, Финляндия вернула ограничения на границе для десяти государств.

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