Finnair в августе планирует возобновить полеты в Петербург

Всего финская авиакомпания планирует отрыть 30 направлений.

Авиаперевозчик Финляндии Finnair опубликовал расписание полетов на конец лета. В расписание включили рейсы в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В авикомпании рейсы откроются по 30 направлениям. Из Финляндии можно улететь в Дюссельдорф, Франкфурт, Берлин, Брюссель, Осло, Париж, Амстердам, Будапешт, Мюнхен, Прагу, Ригу, Гамбург, Копенгаген, Женеву, Манчестер, Лондон.

Планируется восстановить авиасообщение с Шанхаем, Сеулом, Токио и Гонконгом, но для этого нужно согласие местных властей.

"Аэрофлот" будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.

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