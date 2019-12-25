Программа выдачи будет действовать до конца 2020 года, а использовать ваучер можно будет в течение трех лет.

"Аэрофлот" будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты. Об этом рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. Специалист пояснил, что такое решение перевозчик принял в условиях распространения коронавируса.

Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит 3 года прокомментировал эксперт

Михаил Демин рассказал, что многие клиенты не готовы ждать возвращения денежных средств, которые могут начать постепенно выплачивать только после нормализации эпидемиологической ситуации. "Аэрофлот" готов "вернуть" деньги оперативно в качестве ваучера с учетом премии в виде скидки.

Ваучерная программа будет действовать не только для клиентов с вынужденным возвратом билетов из-за отмененных рейсов. Получить ваучер также смогут пассажиры, чьи рейсы выполнялись. Демин напомнил, что планы многих граждан изменились в связи с пандемией COVID-19. Ваучеры будут действовать как для клиентов внутренних, так и международных рейсов.

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