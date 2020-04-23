Решение принято из-за пандемии коронавируса.

"Аэрофлот" объявил о сокращении полетов по России. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. В компании рассказали, что собираются уменьшить количество выполняемых рейсов внутри страны за май 2020 года. Соответствующее решение принято руководством компании из-за распространения коронавируса.

На сайте "Аэрофлота" указано, что перелеты не будут осуществляться по направлением до Абакана и Нижнекамска. Количество рейсов до петербурга сокращено с 70 до 42 еженедельно, в Симферополь - с 42 до 34 рейсов, в Сочи - с 32 до 14 перелетов. В общей сложности изменения коснулись 53 авиамаршрутов.

"Аэрофлот" заметил, что график пришлось изменить из-за падения спроса на внутренние перелеты по страны, связанного с введенными правительством ограничениями по передвижению. Пассажирам, чьи рейсы пришлось отменить, предложат перебронировать вылет.

"Аэрофлот" закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа.

Видео: Youtube/ Игорь Найденов