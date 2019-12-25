"Аэрофлот" закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

Купить билеты на зарубежные направления можно только на дату не раньше 1 августа.

"Аэрофлот" закрыл продажи билетов на международные рейсы до конца июля. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". По данным издания, на данный момент пассажиры могут приобрести билеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие направления только с 1 августа 2020 года. До этой даты отсутствует техническая возможность посмотреть билеты по любым мировым направлениям. Ранее на сайте размещалась информация о возможной покупке билетов на международные рейсы после 30 апреля.

Напомним, что по решению властей с 27 марта Россия закрыла воздушное международное сообщение. Постановление правительства связано с распространением коронавирусной инфекции. На данный момент Россия выполняет только вывозные рейсы из-за границы, чтобы вернуть собственных туристов домой.

С 30 марта Россия закрыла государственные границы. Исключением стали дипломаты, водители грузового транспорта, экипажи судов.

Авиакомпании понизили цены на полеты по России.