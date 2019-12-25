В пятницу и субботу из-за границы в Петербург вернутся 189 человек

Ранее в Петербург из Таиланда и Катара вернулись 315 человек.

Сегодня, 10 апреля, в Петербург прибудут два самолета из Кипра и Тайланда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По предварительным данным, всего в Северную столицу вернутся 139 россиян. Большинство из них проживают в Петербурге и области. Всех пассажиров доставят домой, а жителей других регионов разместят в обсерваторе в пансионате "Заря". Там они пробудут 14 дней.

После приземления всех пассажиров проверят медики.

Кроме того, по информации пресс-службы Росавиации, завтра, 11 апреля, в Петербург прибудет рейс из Бангкока.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставит в Петербург около 50 человек. После этого этот же борт вылетит в Москву. Их будет около 300 человек. Кроме того, на завтра запланирован рейс из Антальи в Москву с 200 пассажирами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции.

Фото: vk.com/pulkovo_led