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В пятницу и субботу из-за границы в Петербург вернутся 189 человек
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

В пятницу и субботу из-за границы в Петербург вернутся 189 человек

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Ранее в Петербург из Таиланда и Катара вернулись 315 человек.

Сегодня, 10 апреля, в Петербург прибудут два самолета из Кипра и Тайланда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По предварительным данным, всего в Северную столицу вернутся 139 россиян. Большинство из них проживают в Петербурге и области. Всех пассажиров доставят домой, а жителей других регионов разместят в обсерваторе в пансионате "Заря". Там они пробудут 14 дней. 

После приземления всех пассажиров проверят медики. 

Кроме того, по информации пресс-службы Росавиации, завтра, 11 апреля, в Петербург прибудет рейс из Бангкока. 

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" доставит в Петербург около 50 человек. После этого этот же борт вылетит в Москву. Их будет около 300 человек.  Кроме того, на завтра запланирован рейс из Антальи в Москву с 200 пассажирами. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции. 

Фото: vk.com/pulkovo_led

Теги: вывозной рейс, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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