В Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции

Речь идет о тех, кто обязан ее соблюдать: вернувшиеся из-за границы, больные коронавирусом и контактировавшие с ними.

За нарушение режима самоизоляции в Петербурге на данный момент выписали около 300 протоколов об административных нарушениях. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

Александр Беглов отметил, что, если в нынешней ситуации человек не соблюдает самоизоляцию, то он вредит не только себе, но и другим. Такое нарушение он сравнил с самострелом.

За нарушение режима самоизоляции с середины марта полицейские и сотрудники Роспотребнадзора составили около 300 протоколов на физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они касаются статей "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта".

Глава города отметил, что лечение пациента с легкой формой обходится городскому бюджету в 24 тыс. рублей, больного средней тяжести – почти 125 тыс. рублей, тяжелобольного – до полумиллиона рублей и выше.

Самоизоляции позволяет сохранить бюджетные деньги для строительства школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд вернул в полицию дело на автора поста о "военных в Мурино".

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