Суд вернул в полицию дело на автора поста о "военных в Мурино"

Сообщение было опубликовано 2 апреля.

Суд вернул в полицию административное дело о фейке, который распространил Виталий Писарев в комментариях в группе "ВКонтакте". Об этом 10 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В протоколе говорилось о том, что 2 апреля мужчина в группе "Девяткино LIVE Мурино" написал о том, что "все закрыто. Всюду военные и Росгвардия". Кроме того, Писарев утверждал, что он "перебежками и ползком кое-как выбрался из Мурино и был ранен в ногу".

Таким образом, указано в протоколе, пользователь опубликовал недостоверные сведения.

Материалы дела были возвращены с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пышечную на Новочеркасском закрыли за деятельность во время самоизоляции.

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