Пышечную на Новочеркасском закрыли за деятельность во время самоизоляции

Заведение на два месяца останется без посетителей.

Красногвардейский районный суд Петербурга постановил закрыть пышечную на Новочеркасском проспекте за работу в период самоизоляции. Заведение на два месяца останется без посетителей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Индивидуальный предприниматель Юрий Мусаев, содержащий бистро, решил не останавливать выпечку пышек, несмотря на постановление городского правительства. Согласно официальному распоряжению, все точки общепита в период самоизоляции по всему Петербургу должны быть закрыты. Меры были приняты в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Помещение пышечной вопреки запретам свободно посещали горожане.

Ранее мы рассказывали, что две петербургские фирмы могут оштрафовать за работу в карантин.

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