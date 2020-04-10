Две петербургские фирмы могут оштрафовать за работу в карантин

Другой вариант наказания – приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Две петербургские коммерческие организации могут лишиться крупной суммы денег в наказание за нарушенные требования ограничительных мер в городе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 апреля.

В ходе проверочных рейдов 7 и 8 апреля полиция обнаружила, что магазин по продаже мотоэкипировки на Лиговском проспекте и офис по инфоуслугам на Херсонской улице работают в обычном режиме. Все организации и фирмы, кроме короткого перечня самых важных из них, были обязаны закрыться на время "карантина", объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По фактам работы обеих точек составили административные протоколы, юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Ранее фитнес-клуб на Бухарестской закрыли на месяц из-за работы во время карантина.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области