Фитнес-клуб на Бухарестской закрыли на месяц из-за работы во время карантина

Директор фитнес-центра заявил, что там занимались профессиональные спортсмены.

Фрунзенский районный наказал фитнес-центр, который продолжил работать во время карантина. Об этом 9 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Нарушение выявили 31 марта сотрудники Роспотребнадзора. Спортивный клуб находится на Бухарестской улице. После этого помещение опечатали.

Генеральный директор ООО "Стронг" с обвинением не согласился. По его словам, никакие услуги организация не предоставляла, все посетители являлись профессиональными спортсменами, и у них есть документальное подтверждение.

Суд приостановил работу фитнес-центра на 30 суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бильярдный бар закрыли на 60 дней из-за нарушения карантина.

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