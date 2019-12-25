Бильярдный бар закрыли на 60 дней из-за нарушения карантина

Законный представитель бильярдного бара этого не знал.

Кировский районный суд привлек с административной ответственности руководство бара за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом 9 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Накануне, 8 апреля, бар с бильярдным клубом работал на Перекопской улице. Заведение было закрыто, но дверь не была закрыта на замок. Внутри находились несколько человек. Двое мужчин играли в бильярд, а рядом с ними заметили рюмку с коньяком и закуску. Полицейских зафиксировал все на фото и опросил посетителя. Кроме того, продажа осуществлялась без оформления кассового и товарного чека. Напомним, работа таких заведений на данный момент запрещена.

Законный представитель организации признал вину от имени Общества лишь частично. По его словам, то, что бар работал, он не знал, это допустили его сотрудники.

Суд приостановил деятельность бильярдного бара на 60 суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что караоке-бар в Петербурге закрыли из-за работы во время карантина.

Фото: pixabay.com