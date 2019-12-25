Караоке-бар в Петербурге закрыли из-за работы во время карантина

Заведение на улице Кораблестроителей будет опечатано на 30 суток.

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности руководство ООО "Юпитер" за нарушенные правила требований, введенных в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как ранее выяснило городское Управление Роспотребнадзора, принадлежащее "Юпитеру" караоке-бар "Ферамон" на улице Кораблестроителей продолжало работать, несмотря на запрет правительства. Напомним, что согласно постановлению все точки общепита, включая кафе, рестораны, бары и прочее, должны быть закрыты на период "карантина", чтобы противодействовать распространению вируса.

Отмечается, что заведение опечатали и приостановили его деятельность, однако на судебное разбирательство не явился ни один представитель. Суд постановил закрыть караоке-бар на 30 суток.

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