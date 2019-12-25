В Смольном рассказали о штрафах за нарушение правил в период распространения коронавируса

Штрафы могут достигать 300 тыс. рублей.

В Смольном рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за несоблюдение запретов и ограничений в условиях режима повышенной готовности и особого противопожарного режима.

За нарушение режима самоизоляции гражданами, которые вернулись из другой страны, а также иными гражданами, которые должны его соблюдать, предусмотрен штраф до 40 тыс.рублей. Если из-за нарушения будет нанесен вред здоровью другого человека, сумма может вырасти до 300 тыс. рублей.

Кроме того, за нарушение режима самоизоляции человеком, который знал о том, что он болен коронавирусом, может грозить и уголовная ответственность. Это произойдет в том случае, если нарушение приведет по неосторожности к массовому заболеванию людей либо создаст угрозу наступления таких последствий. Максимальный срок лишения свободы ― 7 лет.

За посещение парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок можно потерять до 30 тыс. рублей. Такой же максимальный штраф предусмотрен за курение с использование кальянов в общественных местах.

За нарушение постановления №121 юридических лиц ждет штраф до 300 тыс.рублей, граждан ― до 30 тыс.рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей ― до 50 тыс. рублей. Речь идет о проведении спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятиях, открытия доступа посетителям в бассейны, фитнес-центры, музеи, кинотеатры, букмекерские конторы, рестораны, кафе и т.д. Также под запрет попадают отдельные виды услуг, которые оказываются в их присутствии (услуги салонов красоты, парикмахерские) и распространение печатных материалов из рук в руки.

За повторное совершение этих правонарушение и/или причинение вреда здоровью человека или имущества при ах совершении также предусмотрен штраф. Для индивидуальных предпринимателей он составит до 1 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге утвердили тарифы на лечение коронавируса по ОМС.

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