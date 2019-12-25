Лечение новой инфекции в легкой форме обойдется в 60 тысяч рублей, в средней — 140, а в тяжелой — 202 тысячи рублей.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге утвердили тарифы на лечение коронавируса по ОМС. Об этом сообщает "Фонтанка".

Соответствующую информацию также подтвердил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Сегодня проведена. Тарифы приняты", —заявил Лисовец.

Напомниим, что вице-губернатор Евгений Елин заявил, что лечение коронавирусной инфекции обойдется в 60 тысяч рублей. Пациентам в средней и тяжелой форме понадобится от 140 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге.

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