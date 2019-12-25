Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

По данным городского оперштаба, по состоянию на понедельник, в Петербурге выявлено 226 случаев коронавируса.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Петербург отстает от Москвы с распространением коронавируса примерно на 3 недели. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов.

"Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днем. У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться", —сказано в сообщении.

Градоначальник отметил, что всем гражданам старше 65 лет необходимо самоизолироваться в период пандемии коронавирусной инфекции. Власти Петербурга считают, что они могут дать самое большое число заболевших.

По состоянию на понедельник, в Петербурге выявлено 226 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга озвучили главные задачи правительства на время эпидемии.

Фото:Александр Беглов/вк