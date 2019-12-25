В Смольном нацелены на обеспечение социальной и экономической стабильности.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что власти Петербурга озвучили главные задачи правительства на время эпидемии. Соответствующая трансляция идёт на официальном сайте городской администрации.

Глава петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отметил, что в настоящий момент у города есть две ключевые задачи во время пандемии коронавируса.

"Первая — обеспечение социальной и экономической стабильности. Вторая задача восстановительного характера — стабилизировать ситуацию после нормализации эпидемиологической обстановки", —отметил Москаленко.

Также градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что у Петербурга имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы справиться с последствиями пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что омбудсмен Петербурга призвал определить порядок карантина в законе.

Фото:Александр Беглов/вк