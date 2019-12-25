Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что власти Петербурга озвучили главные задачи правительства на время эпидемии. Соответствующая трансляция идёт на официальном сайте городской администрации.
Глава петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отметил, что в настоящий момент у города есть две ключевые задачи во время пандемии коронавируса.
"Первая — обеспечение социальной и экономической стабильности. Вторая задача восстановительного характера — стабилизировать ситуацию после нормализации эпидемиологической обстановки",
—отметил Москаленко.
Также градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что у Петербурга имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы справиться с последствиями пандемии.
Ранее мы сообщали о том, что омбудсмен Петербурга призвал определить порядок карантина в законе.
Фото:Александр Беглов/вк
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