Шишлов считает, что меры по противодействию распространению инфекции правильные и нужные, однако Госдума РФ должна прописать их в вопросе правового урегулирования.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что омбудсмен Петербурга призвал определить порядок карантина в законе. Об этом Шишлов заявил во время эфира радиостанции "Эхо Москвы".

Омбудсмен отметил, что Госдума РФ запаздывает с правовым урегулированием карантина.

"Мы уже не первую неделю живем в условиях распространения инфекции, но до сих пор адекватного реагирования, необходимого на уровне федерального закона, нет, что ставит в сложное положение руководителей органов исполнительной власти в субъектах федерации", —отметил Шишлов.

Также Шишлов заявил, что в условия пандемии коронавируса властям России следует оказывать прямую поддержку людей, в том числе и деньгами. Напомним, что соответствующие выплаты получат пенсионеры. Однако политик считает, что государство должно также поддержать малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее мы сообщали о том, что в Ботаническом саду перевели скульптуры на самокарантин.

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