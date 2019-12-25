В настоящее время, сад закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Ботаническом саду перевели скульптуры на самокарантин. Об этом сообщается на официальной страничке сада во "ВКонтакте".

Сотрудники украсили скульптуры в саду медицинскими масками. Однако не все пользователи оценили такой перформанс. Многие горожане возмутились тому, что в городских аптеках в это время наблюдается дефицит медицинских масок и украшать ими скульптуры неразумно.

"Как-то невесело... Может,когда всё пройдёт-тогда и посмеёмся над этим...", —пишут пользователи.

Однако сотрудники сада поспешили успокоить пользователей в комментариях. Они отметили, что маска была всего одна и до этого была использована.

Ранее мы сообщали о том, что на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции.

Фото:Ботанический сад БИН РАН/вк