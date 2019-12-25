Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что в Ботаническом саду перевели скульптуры на самокарантин. Об этом сообщается на официальной страничке сада во "ВКонтакте".
Сотрудники украсили скульптуры в саду медицинскими масками. Однако не все пользователи оценили такой перформанс. Многие горожане возмутились тому, что в городских аптеках в это время наблюдается дефицит медицинских масок и украшать ими скульптуры неразумно.
"Как-то невесело... Может,когда всё пройдёт-тогда и посмеёмся над этим...",
—пишут пользователи.
Однако сотрудники сада поспешили успокоить пользователей в комментариях. Они отметили, что маска была всего одна и до этого была использована.
Ранее мы сообщали о том, что на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции.
Фото:Ботанический сад БИН РАН/вк
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