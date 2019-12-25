Авиакомпании понизили цены на полеты по России. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Так компания "Аэрофлот" в два раза уменьшил цену на полёты по РФ в марте, апреле и мае.
На 40-60% подешевеют вылеты из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару. А также в Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень.
Причина в том, что из-за пандемии коронавируса у авиакомпаний остались лишь внутренние перевозки.
Эксперты добавляют, что это ненормальная ситуация, когда билеты на апрель-май стоят дороже, чем осенние.
Ранее Россия закрыла авиасообщение с большинством стран кроме их столиц.
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