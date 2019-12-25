"Аэрофлот" прекратит продажу билетов на Aviasales

Договор будет расторгнут с 1 мая.

"Аэрофлот" и "Победа" прекратят продажу билетов на Aviasales. Об этом ТАСС рассказали собственные источники в компаниях.

Авиакомпании направили в сервис Aviasales письмо с предложением снизить размер комиссии или в противном случае расторгнуть договор.

Метапоисковик выбрал второй вариант. Источник ТАСС в аэрокомпаниях

Договор будет расторгнут с 1 мая. "Аэрофлот" планирует оптимизировать расходы и перейти к прямым продажам билетов.

В компании "Победа" сообщили, что уже успешно пересмотрели несколько договоров с партнёрами для максимального сокращения расходов. Эти шаги направлены на то, чтобы граждане смогли позволить купить себе билет на самолёт, после того как закончится режим самоизоляции.

Ранее "Аэрофлот" закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа.