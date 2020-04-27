Подорожали билеты из Москвы в 15 городов в период апрель-май.

Авиаперелёты по России подорожали на 50-110%. Об этом пишет газета "Ведомости". По данным издания, подорожали билеты из Москвы в 15 городов в период апрель-май.

Сообщается, что цены подняли "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair. Улететь из столицы в Санкт-Петербург по билету компании "Аэрофлот" теперь стоит 4900 рублей — раньше 2400. Цены на перелёт из Москвы в Волгоград выросли с 3400 до 6900 рублей. В Екатеринбург цена перелёта повысилась с 3900 до 6600 рублей.

Больше всего подорожал билет на самолёт из Москвы в Омск — в 2,4 раза. Это также рейс компании "Аэрофлот".

Ранее мы рассказывали, что "Аэрофлот" закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа.

Видео: YouTube / Игорь Найденов