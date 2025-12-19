В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России

По словам депутата, изменения направлены на то, чтобы делать права пассажиров более понятными и предсказуемыми.

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал об изменении правил авиаперелетов в России, которое вступит с 1 марта 2026 года. Его слова приводит "РИА Новости".

Якубовский отметил, что авиаперевозчики в России будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств. Он также добавил, что отдельный блок изменений касается семей с детьми. По словам депутата, детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам обязаны предоставлять соседние места на борту без дополнительной платы.

Парламентарий заявил, что изменения направлены на то, чтобы делать права пассажиров более понятными и предсказуемыми. Он подчеркнул необходимость для авиакомпаний четко зафиксировать эти права.

Фото: Piter.tv