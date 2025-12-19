Торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 20 января

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13-го по 19 января

Торги по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово и связанных с ним компаний, пройдут 20 января. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на уведомление о торгах.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13-го по 19 января. Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей. Договор купли-продажи Домодедово предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

Напомним, летом 2025 года аэропорт Домодедово перешел под контроль государства. В начале нынешнего года глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что аудит аэропорта завершен.

Фото: pxhere.com