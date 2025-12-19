В новогодние праздники Пулково обслужил рекордное количество пассажиров

Самыми популярными внутренними рейсами стали маршруты в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань.

Аэропорт Пулково успешно справился с высоким пассажиропотоком в новогодние праздники. За период с 31 декабря по 11 января было обслужено рекордное количество пассажиров – 705 969 человек, что на 7% превышает показатели прошлых лет. Всего за это время состоялось 5 406 взлетов и посадок, информирует пресс-служба воздушной гавани.

Самыми популярными внутренними рейсами стали маршруты в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Казань. Международные направления отличались повышенным спросом на полеты в Стамбул, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Минск и Ереван.

Администрация аэропорта поблагодарила пассажиров за доверие и выразила надежду, что праздник прошел комфортно и приятно благодаря услугам Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию терминала "Пулково-1" планируют начать не раньше 2030 года.

Фото: Piter.TV