Реконструкцию терминала "Пулково-1" планируют начать не раньше 20230 года

ООО "Воздушные ворота Северной столицы", оператор аэропорта Пулково, намерено приступить к реконструкции старого терминала "Пулково-1" лишь после 2030 года. Эту информацию подтвердил глава компании Леонид Сергеев в интервью изданию "Ведомости".

Гендиректор уточнил, что официального проекта реконструкции ещё нет, но имеется ясное представление о наиболее эффективном подходе к улучшению инфраструктуры и повышению удобства для пассажиров.

Необходимость ремонтных мероприятий будет зависеть от изменений пассажирских потоков. Согласно данным за 2025 год, число пользователей услуг аэропорта составило 20,7 миллиона человек, что немного уступает показателю прошлого года (20,9 млн). Однако международная авиация показала рост в размере 24%, достигнув отметки почти в пять миллионов полётов, тогда как внутрироссийские перевозки упали на один миллион, остановившись на цифре 15,9 млн пассажиров.

