Аэропорт Пулково готов обслужить 69 тысяч пассажиров за один день

После сильного снегопада Пулково полностью восстанавливает полетную программу.

Петербургский аэропорт Пулково 11 января сообщил о полной готовности обслужить около 69 тысяч пассажиров и 538 рейсов, несмотря на последствия субботнего снегопада. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

По информации пресс-службы, службы аэропорта минимизировали последствия вчерашней непогоды и обеспечили бесперебойную работу воздушной гавани в непростых метеоусловиях. В операционных зонах аэропорта были расчищены более 350 гектаров аэродромных территорий, что соответствует площади примерно 500 футбольных полей.

Непогода обрушилась на Петербург в ночь с пятницы на субботу, когда в городе выпало 9,3 см снега. Городские службы оперативно занялись уборкой снега, чтобы не нарушать работу транспорта и инфраструктуры.

Городская прокуратура взяла на контроль процесс очистки улиц и аэродромов. Надзорное ведомство обещало принять решение о необходимых мерах реагирования по итогам проводимых проверок.

Фото: Piter.TV