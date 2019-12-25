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Коллективу "Ленфильма" представили нового генерального директора
Сегодня, 11:55
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Коллективу "Ленфильма" представили нового генерального директора

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Щербаков сменил на посту Инессу Юрченко.

Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук представил нового генерального директора коллективу киностудии. Теперь "Ленфильм" возглавляет Федор Щербаков.

Бондарчук поблагодарил прошлых руководителей — Эдуарда Пичугину и Инессу Юрченко — за проделанную работу и отметил, что дело "сдвинулось с места".

Федор Щербаков поделился хорошими новостями: киностудия начинает работу по выплате кредита. "Ленфильм" останется государственной компании, перепрофилирования не будет. Новый руководитель официально вступил в должность 8 сентября 2020. 

Щербаков начал свою карьеру в журналистике, проработав на "Первом канале", а затем "Интерфаксе". После этого он перешел на госслужбу. Является опытном экспертом в медийном бизнесе. 
Ранее новый глава "Ленфильма" рассказал о планах по развитию киностудии. 

Фото: Piter.TV

Теги: гендиректор, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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