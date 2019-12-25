Коллективу "Ленфильма" представили нового генерального директора

Щербаков сменил на посту Инессу Юрченко.

Председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук представил нового генерального директора коллективу киностудии. Теперь "Ленфильм" возглавляет Федор Щербаков.

Бондарчук поблагодарил прошлых руководителей — Эдуарда Пичугину и Инессу Юрченко — за проделанную работу и отметил, что дело "сдвинулось с места".

Федор Щербаков поделился хорошими новостями: киностудия начинает работу по выплате кредита. "Ленфильм" останется государственной компании, перепрофилирования не будет. Новый руководитель официально вступил в должность 8 сентября 2020.

Щербаков начал свою карьеру в журналистике, проработав на "Первом канале", а затем "Интерфаксе". После этого он перешел на госслужбу. Является опытном экспертом в медийном бизнесе.

Ранее новый глава "Ленфильма" рассказал о планах по развитию киностудии.

Фото: Piter.TV