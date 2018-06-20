Петербуржцы заметили спутниковые тарелки на территории военного института

Ситуация удивила очевидцев. Они решили узнать через социальные сети, зачем техника и спутники находятся на Тихорецком проспекте.

В Калининском районе Петербурга на территории военной академии связи очевидцев удивила военная техника, боевые машины, а также спутниковые тарелки. Местные жители отмечают, что по периметру учреждения ходят люди в форме. Мобильному корреспонденту удалось зафиксировать на видео огромные спутниковые антенны и транспортные средства. Объекты отлично видно, несмотря на забор.

Очевидцы рассказали, что спутниковое оборудование можно увидеть на Тихорецком проспекте, дом 3. По данным местных жителей, оно стоит на участке уже продолжительное время.Однако, на данный момент непонятно, будет ли оно перемещено в другую локацию, или хотя бы убрано с улицы.

Ранее Piter.tv писал о том, что возле Тихорецкого проспекта дерево вырвало с корнем и асфальтом.

Фото и видео: Piter.tv