Что случилось 20 февраля в Санкт-Петербурге?

Piter.TV публикует подборку происшествий за сегодняшний день.

1. Два кота затопили несколько квартир в доме на улице Верности

19 февраля в доме №54 по улице Верности случилось ЧП с неожиданными виновниками. По словам очевидцев, коты, оказавшись в квартире без хозяина, затопили три квартиры.

2. В Петербурге вновь эвакуировали главный корпус ИТМО

20 февраля прошла новая,пятая волна массовых эвакуаций. Вновь эвакуировали главный корпус ИТМО. Студенты вместе с преподавателями вынуждены второй день подряд коротать время на улице.

3. В больнице умер пенсионер, которого сбил троллейбус на Невском проспекте

Утром 20 февраля в одной из петербургских больниц умер пенсионер, которого накануне переехал троллейбус. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

4. Водитель маршрутки устроил драку возле дома на Савушкина

В среду, 20 февраля, житель дома 104 на улице Савушкина снял на видео драку, в которой принимал участие водитель маршрутки.

5. Уволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры напал на жителя Кудрово

Уволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры напал на жителя Кудрово. Инцидент случился около двух часов ночи 20 февраля в подъезде дома 11, корпус 1, по улице Столичной в Кудрово.

Видео: Piter.TV