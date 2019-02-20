В Петербурге вновь эвакуировали главный корпус ИТМО

На улицу попросили выйти 380 студентов и 28 сотрудников вуза.

Днем 20 февраля по Петербургу прошла новая, уже пятая волна массовых эвакуаций. Сегодня вновь эвакуировали главный корпус ИТМО. Студенты вместе с преподавателями (всего 408 человек) вынуждены второй день подряд коротать время на улице. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Письма с сообщениями о бомбе сегодня, в частности, пришли в учебный корпус на Кронверкском проспекте, в корпуса на переулке Гривцова и Биржевой линии Васильевского острова, а также в Факультет среднего профессионального образования на Песочной набережной. Кроме того, было эвакуировано общежитие вуза на Вяземском проспекте. При этом в списке нет учебной площадки на улице Ломоносова, 9. Возможно потому, что после обрушения крыши в этом здании, дирекция ИТМО отменила все занятия до 7 марта.

Ранее очевидец рассказал об обрушении здания ИТМО.

Видео: Piter.TV