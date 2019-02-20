Два кота затопили несколько квартир в доме на улице Верности

Как оказалось, животные живут в квартире одни.

Во вторник, 19 февраля, в доме №54 по улице Верности случилось коммунальное ЧП с весьма неожиданными виновниками. По словам местных жителей, живущие в одиночестве коты затопили три квартиры. В сети появилось видео с места происшествия.

Потерпевшие вызвали на место потопа сантехников и представителей управляющей компании. Выяснилось, что вода льется из квартиры, в которой около полугода никто не живет. Было принято решение вскрыть дверь, за которой увидели двух испуганных усатых. По версии сантехников, животные умудрились открыть на кухне кран. Из-за этого и начался потоп.

Жильцы дома утверждают, что ранее квартира и коты принадлежали пожилой женщине. Она скончалась несколько месяцев назад. Незадолго до смерти пенсионерка переписала квартиру на попов. Однако родственников умершей не устроил такой расклад, и они начали судиться с представителями церкви.

Все это время в квартире проживают коты. Им время от времени привозят корм. Соседи пожаловались на запах, исходящий из помещения. На записи также можно увидеть, в каком состоянии сейчас находится квартира. Всем неравнодушным предложили поучаствовать в судьбе животных. Получила ли эта история продолжение, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 14-летний ребенок спас упавшего в колодец кота.

Видео: Instagram / temakondrashin