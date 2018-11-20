В Ленобласти 14-летний ребенок спас упавшего в колодец кота

Несмотря на счастливый финал, случившееся шокировало прибывших спасателей со всем необходимым снаряжением, а также аудиторию в соцсетях, ведь ребенок мог пострадать.

В Ленинградской области ребенок подверг себя опасности, вызволяя пушистого друга, попавшего в 12-ти метровый колодец. Кот попал туда по-случайности и вызволиться самостоятельно не мог. Об этом сообщает сетевое издание "Невские новости".

Изначально, собршиеся у колодца горожане сообщили о произошедшем спасателям, на что те ответили, что в скором времени прибудут. Однако местные жители оказались не готовы ждать и приняли решение найти выход из ситуации иным образом, а конкретно спустить на веревке в колодец мальчика четырнадцати лет. Так и сделали. Подросток вытянул животное, а взрослые вытащили их двоих.

Несмотря на счастливый финал, случившееся шокировало прибывших спасателей со всем необходимым снаряжением, а также аудиторию в соцсетях. Дело в том, что веревка могла оказаться непрочной, ребенок мог упасть в колодец, также могла оказаться непригодной для дыхания среда в колодце

Взрослые (по паспорту) люди, не думая о последствиях, рисковали здоровьем и жизнью мальчишки!

Вариантов для несчастного случая предостаточно: от разрыва веревки на спуске или подъеме до ситуации, когда в колодце могла оказаться среда, непригодная для дыхания человека. Наличие мелкого животного - не показатель того, что внизу все хорошо. говорится в сообщении группы "Котоспас" ВКонтакте

Источник: сетевое издание "Невские Новости"