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Водитель маршрутки устроил драку возле дома на Савушкина

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Инцидент попал на видео.

Утром 20 февраля житель дома №104 на улице Савушкина снял на видео драку, в которой принимал активное участие водитель маршрутки.

На записи видно, что на перекрестке перед светофором между водителем общественного транспорта и двумя автомобилистами произошла потасовка. Один из мужчин решил не доводить все до драки и просто уехал с места происшествия. Однако зачинщику это не понравилось, и он побежал вслед за машиной, разбив ей заднее стекло.

На почве чего произошел конфликт, выяснить сейчас сложно. Однако ситуация явно получит продолжение. Автомобилист, машину которого разбили, остановился спустя несколько метров. Он сфотографировал урон и номера маршрутки.

Ранее мы писали, что в маршрутке на Ветеранов произошла массовая драка и разбили стекло.

Видео: Мегаполис

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Теги: водитель маршрутки, драка, потасовка на улице
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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