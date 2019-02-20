Видео: в маршрутке на Ветеранов произошла массовая драка и разбили стекло

Очевидцы засняли на видео неадекватную реакцию одного из пассажиров.

Поздним вечером 19 февраля неадекватный пассажир устроил массовую драку в маршрутке. Очевидцы отмечают, что мужчина успел разбить стекло в транспортном средстве. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. После конфликта в салоне машины, оппоненты переместились на тротуар, где продолжили ссориться.

Петербуржцы рассказывают, что неизвестный молодой человек громко ссорился в маршрутном такси со своей девушкой. Один из пассажиров сделал ему замечание. Вместо того, чтобы успокоиться, мужчина решил напасть на "обидчика". Попутно он избивал и остальных людей, попадавшихся ему под руки. Затем он ногой разбил стекло. Осколки не навредили свидетелям событий.

В социальной сети "Вконтакте" очевидцы опубликовали видео с разборками в городском транспорте. Что дальше стало с конфликтующими - неизвестно. Петербуржцы не рассказали, вызывали ли они правоохранительные органы на место происшествия.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб