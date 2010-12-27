В Петербурге поймали маршрутчиков без прав

В центральном районе провели проверки в нескольких компаниях-перевозчиках и выявили ряд нарушений.

В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга подверглись проверкам несколько компаний, занимающихся перевозками и устраивающих на работу мигрантов из ближнего зарубежья в качестве водителей маршруток.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили трудоустроенных водителей-мигрантов, осуществлявших перевозки пассажиров, не имея российских национальных водительских прав.

Проверкам подверглись такие компании как ООО «Вест-Сервис», ООО «ПИТЕРАВТО», АО «Третий парк» и ООО «УП СЛК». В прокуратуре сообщили, что работодателям, которые наняли мигрантов без прав, грозит статья 12.32.1. КоАП РФ (допуск к управлению лиц, не имеющих российских водительских удостоверений).

Самих же маршрутчиков отстранили от управления автосредством и составили протокол по ч. 1 ст. 12 КоАП РФ (управление транспортным средством без российских прав). Руководства компаний работают над устранениями нарушений.

фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу