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Полиция задержала мужчину, который напал на водителя маршрутки с ножом в Горелово

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Предполагаемого злоумышленника нашли по месту проживания.

Полиция задержала мужчину, который мог ударить ножом водителя маршрутка в Горелово. Подозреваемого нашли в поселке Новогорелово на улице Современников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина 1985-го года рождения уже был ранее судим. Напомним, конфликт между водителем и пассажиром произошел 28 марта. Злоумышленник ударил своего оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в средней степени тяжести, у него был ранен живот. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка обвинила свекра в сексуальном насилии над ее дочерью. Девочке на тот момент было всего 6 лет.

Видео: Piter.TV

Теги: водитель маршрутки, задержание, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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