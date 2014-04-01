Полиция задержала мужчину, который напал на водителя маршрутки с ножом в Горелово

Предполагаемого злоумышленника нашли по месту проживания.

Полиция задержала мужчину, который мог ударить ножом водителя маршрутка в Горелово. Подозреваемого нашли в поселке Новогорелово на улице Современников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мужчина 1985-го года рождения уже был ранее судим. Напомним, конфликт между водителем и пассажиром произошел 28 марта. Злоумышленник ударил своего оппонента ножом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в средней степени тяжести, у него был ранен живот. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка обвинила свекра в сексуальном насилии над ее дочерью. Девочке на тот момент было всего 6 лет.

Видео: Piter.TV