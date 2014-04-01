Петербурженка обвинила свекра в сексуальном насилии над ее дочерью

На момент преступления в 2016 году, девочке было 6 лет.

Жительница Пушкина обвинила своего свекра в насилии над ее несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию женщина обратилась 29 марта. Она рассказала, что летом 2016 года, на территории поселка Понтонный (Колпинский район Петербурга), отец ее мужа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было 6 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сосновом Бору отца подозревают в сексуальном насилии над дочками 4 и 5 лет.

Фото: Piter.tv