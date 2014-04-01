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Петербурженка обвинила свекра в сексуальном насилии над ее дочерью
Сегодня, 8:57
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nastya960

Петербурженка обвинила свекра в сексуальном насилии над ее дочерью

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На момент преступления в 2016 году, девочке было 6 лет.

Жительница Пушкина обвинила своего свекра в насилии над ее несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию женщина обратилась 29 марта. Она рассказала, что летом 2016 года, на территории поселка Понтонный (Колпинский район Петербурга), отец ее мужа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было 6 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сосновом Бору отца подозревают в сексуальном насилии над дочками 4 и 5 лет.

Фото: Piter.tv

Теги: действия сексуального характера, насилие
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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