Петербурженка обвинила свекра в сексуальном насилии над ее дочерью

Жительница Пушкина обвинила своего свекра в насилии над ее несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию женщина обратилась 29 марта. Она рассказала, что летом 2016 года, на территории поселка Понтонный (Колпинский район Петербурга), отец ее мужа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой на тот момент было 6 лет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Сосновом Бору отца подозревают в сексуальном насилии над дочками 4 и 5 лет.
Фото: Piter.tv
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