В Сосновом Бору отца подозревают в сексуальном насилии над дочками 4 и 5 лет

При осмотре в области паха и ягодиц у девочек нашли гематомы.

В Сосновом Бору Ленобласти отец подозревается в сексуальном насилии над малолетними дочками. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 23 марта обратилась 53-летний младший воспитатель "Сосновоборского комплексного центра социального обслуживания населения" с заявлением о наличии телесных повреждений конечностей у несовершеннолетних.

В результате проведения проверки инспектором ПДН установлено, что в стационарное отделение "Сосновоборского комплексного центра социального обслуживания населения" были доставлены 5-летняя У., и 4-летняя В. в связи с антисанитарными условиями проживания. Во время осмотра воспитатель нашел у девочек гематомы в области паха и ягодиц. В отношении девочек 24 марта была произведена гинекологическая медицинская экспертиза. В ходе устного суждения были получены сведения, что у обеих имеются признаки действий сексуального характера. Из объяснений детей установлено, что в период с декабря 2020 года по март 2021 их 27-летний отец В. неоднократно совершал с ними действия сексуального характера.

По подозрению в совершения данного преступления, задержан В. Он состоит на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сосновый Бор ЛО с 12 февраля 2019 года.

В Сосновоборском городском суде 19 ноября 2020 было заседание о лишении родительских прав матери А. и отца В. в отношении малолетних детей. Суд отказал в удовлетворении требований органа опеки и попечительства по факту лишения родительских прав.

Следователем межрайонного следственного отдела по г. Сосновый Бор 25 марта возбуждены уголовные дела.

Ранее в общежитии Сестрорецка молодой человек пытался изнасиловать школьницу.

Фото: Piter.tv