В общежитии Сестрорецка молодой человек пытался изнасиловать школьницу

В полицию с заявлением обратилась мама девочки.

В Сестрорецке молодой человек попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 марта обратилась женщина. Она рассказала, что 12 марта около 21:00 в коридоре общежития на 4 этаже 26-летний Р. Пытался изнасиловать ее 14-летнюю дочь.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне гражданин Узбекистана совратил 12-летнюю девочку в сауне Петергофа. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Фото: Piter.tv