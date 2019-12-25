Гражданин Узбекистана совратил 12-летнюю девочку в сауне Петергофа

В полицию заявил отец несовершеннолетней.

В Петергофе гражданин Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 марта обратился отец несовершеннолетней. Он рассказал, что 11 марта в период с 1:00 до 6:00 в мотеле-сауне Петергофа 31-летний гражданин Узбекистана (работает и проживает там же) совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 12-летней дочери.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее уроженец Грузии посылал интимные фото 12-летней школьнице из Ленобласти. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 18 марта в Всеволожске подозреваемый был задержан.

Фото: Piter.tv