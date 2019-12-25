Уроженец Грузии посылал интимные фото 12-летней школьнице из Ленобласти

Подозреваемый изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

В Ленобласти задержали мужчину, который посылал школьнице сообщения и снимки интимного характера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 20 февраля обратилась 38-летняя жительница Всеволожска. Она сообщила, что в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, 37-летний уроженец Грузии совершил развратные действия (в социальной сети "ВКонтакте" направлял потерпевшей текстовые сообщения и изображения сексуального и интимного характера) в отношении ее дочери 12-летней дочери.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 18 марта в Всеволожске подозреваемый был задержан. Он изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. Проводятся мероприятия по изобличению задержанного в аналогичных преступлениях.

Ранее петербурженка обвинила мужа в развращении ее 12-летней дочери.

Фото: Piter.tv