Петербурженка обвинила мужа в развращении ее 12-летней дочери

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обвинила мужа в совершении развратных действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что 3 марта в дневное время в квартире дома 34 по проспекту Просвещения ее 32-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка. Вместе с сотрудниками Интерпола полицейские вычислили 23-летнего молдаванина, который скрывался в Петербурге от правоохранительных органов своей страны. Его задержали на улице Пугачева.

Фото: Piter.tv