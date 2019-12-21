В Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка

Вместе с сотрудниками Интерпола полицейские вычислили 23-летнего молдаванина, который скрывался в Петербурге от правоохранительных органов своей страны.

Полиция Петербурга задержала жителя Республики Молдова, который обвиняется в похищении и изнасиловании ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вместе с сотрудниками Интерпола полицейские вычислили 23-летнего молдаванина, который скрывался в Петербурге от правоохранительных органов своей страны. Его задержали на улице Пугачева.

Уголовное дело в отношении насильника было возбуждено еще в 2015 году. Он смог покинуть территорию республики и в последнее время находился на территории Петербурга.

Накануне в петербургском СИЗО педофил назвал имя еще одной своей жертвы. В октябре 2020 года он совершил в отношении 15-летнего подростка развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

Фото: Piter.tv