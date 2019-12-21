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В Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка
Сегодня, 11:46
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nastya960

В Петербурге задержали молдаванина, находившегося в розыске за изнасилование ребенка

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Вместе с сотрудниками Интерпола полицейские вычислили 23-летнего молдаванина, который скрывался в Петербурге от правоохранительных органов своей страны.

Полиция Петербурга задержала жителя Республики Молдова, который обвиняется в похищении и изнасиловании ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вместе с сотрудниками Интерпола полицейские вычислили 23-летнего молдаванина, который скрывался в Петербурге от правоохранительных органов своей страны. Его задержали на улице Пугачева.

Уголовное дело в отношении насильника было возбуждено еще в 2015 году. Он смог покинуть территорию республики и в последнее время находился на территории Петербурга.

Накануне в петербургском СИЗО педофил назвал имя еще одной своей жертвы. В октябре 2020 года он совершил в отношении 15-летнего подростка развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилвование, молдова
Категории: Мировые новости, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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