В Петербурге может появиться Генеральное консульство Республики Молдова

Об этом заявил Александр Беглов.

Сегодня, 21 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе встречи Беглов поддержал инициативу президента по открытию Генерального консульства Молдовы в Петербурге. Губернатор отметил, что это поможет гражданам Молдовы, проживающим на территории нашего города, решать свои проблемы.

Игорь Додон также заявил, что надеется на улучшение партнерских связей Пушкинского района Петербурга с городом Бельцы. Отмечается, что в рамках гуманитарного сотрудничества Северная столица помогает Гагаузии с учебной литературой на русском языке.

Президент Республики Молдовы пригласил Александра Беглова в следующем году приехать в гости, а губернатор выразил надежду, что делегация из Молдовы посетит Петербург на празднование 75-й годовщины Победы.

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Фото: gov.spb.ru