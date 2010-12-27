Авиакомпания "Россия" планирует выплатить правительству Петербурга дивиденды

Это будут выплаты по итогам 9 месяцев 2019 года.

Авиакомпания "Россия" выплатит дивиденды правительству в Петербурга в размере около 500 млн рублей. Компания сделает это впервые, сообщило "ТАСС".

Решение обсуждалось на собрании акционеров авиаперевозчика. Официальный протокол пока что не был опубликован.

Отметим, что четверть уставного капитала компании принадлежит комитету имущественных отношений Северной столицы. Летом 2019 года городские власти решили приватизировать до конца года пакет акций, который находится в их собственности.

В ноябре авиакомпанию оштрафовали за за обучение своих сотрудников без лицензии.

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