Авиакомпанию "Россия" оштрафовали за обучение своих сотрудников без лицензии

Теперь акционерное общество заплатит административный штраф в размере 170 000 рублей.

В Петербурге авиакомпанию "Россия" уличили в незаконном обучении собственных сотрудников по программам повышения квалификации, на которые у организации не было необходимого лицензирования. Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек компанию к административной ответственности по статье ч.1 ст 19.20 КоАП РФ. Теперь АО "Авиакомпания Россия" заплатит штраф в размере 170 000 рублей, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обучение по программам было направлено на повышение квалификации работников рабочих профессий. По Программам были обучены работники рабочих профессий: водитель, аккумуляторщик, электромонтер, слесарь, электромонтажник, кладовщик, грузчик, горничная, уборщик, регистратор, подсобный рабочий и работники иных профессий, включенных в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

При этом у "России" были официальные лицензии от комитета по образованию для дополнительного профессионального образования, но они не распространялись на перечисленные курсы. В приговоре отмечается, что компания не рассчитывала получить прибыль от этих курсов, а только использовала их для обучения своего же персонала. Защитник АО "Авиакомпания "Россия" в судебном заседании вину Общества признала в полном объеме, пояснив, что 08.11.2019 года в Комитет по образованию ими был подан пакет документов для переоформления лицензии в части оказания новых услуг.

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Фото: Piter.TV