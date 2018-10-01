С начала года из Петербурга выдворили почти 1700 нелегальных мигрантов

Большинство нарушителей – из Таджикистана и Узбекистана.

С начала 2019 года судебные приставы Петербурга выдворили из страны 1663 иностранца, передает пресс-служба Управления ФССП России по Петербургу. Чаще всех обратно на родину возвращались граждане Узбекистана и Таджикистана. Мигранты нарушали правила режима пребывания и проживания в России или незаконно работали в стране.

За один только вчерашний день до пограничного контроля аэропорта "Пулково" проводили 25 человек, 22 из них следовали в Ташкент. В прошлом месяца принудительно отбыли на родину 268 иностранцев.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге внедрят электронную карту мигранта.

Фото: Piter.TV